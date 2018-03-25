Украина будет производить спецмашины для Дании

Датская компания Banke Electromotive и луцкий «Автосборочный завод №1» Богдан Моторс заключили договоры на разработку модели конструкции грузового автомобиля и изготовление грузовиков для сбора мусора муниципалитетами городов по всему Европейскому Союзу.

Об этом сообщает Аvtovod.

«Богдан» рассчитывает изготовить для датчан в 2018 году минимум 15 электрических грузовиков. В целом потребность Banke Electromotive составляет около 200 автомобилей в год.

Первый автомобиль будет выполнен летом этого года. Если он успешно пройдет опытную эксплуатацию, серийное производство грузовых авто для Западной Европы будет начато в текущем году.

По словам директора ГП «АСЗ №1» АО «АК «Богдан Моторс» Дмитрия Писаного, подписание этого договора западноевропейской компанией – это подтверждение высокой квалификации работников Конструкторского Бюро «Богдан Моторс».

«Уверены, что сочетание опыта двух компаний будет способствовать совместному успеху на европейском рынке», – добавил он.

Как известно, Министерство обороны заказало у «Богдан Моторс» 200 санитарных автомобилей. В апреле 2017 года военным была передана первая партия техники.

Впоследствии стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей «Богдан-2251» 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

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