Ученые выяснили интересный факт из истории Солнца

Одна из ближайших к нам звездных систем – пара, состоящая из коричневого и красного карликов, вращающихся друг к другу немного ближе, чем Земля к Солнцу, и находящиеся примерно в 20 световых годах. Однако не так давно эта двойная система, названная по имени описавшего ее астронома «Звездой Шольца», была нашей тесной соседкой.

Об этом сообщает newsyou.info.

Указано, что около 70 тыс. лет назад она подходила к Солнцу так близко, как ни одна другая известная звезда, хотя, наверное, были и другие сближения, – пишет agenciasinc.es.

Тогда же расстояние до «Звезды Шольца» было всего 0,8 световых года, или 52 тыс. астрономических единиц (радиусов земной орбиты). Система слишком тусклая, и наши далекие предки вряд ли видели впечатляющие «ступени Звезды Шольца», хотя могли замечать новую красную звезду, которая появилась на небе. Основная звезда системы имеет массу во много раз меньше Солнца, лишь около 86 масс Юпитера. Однако ее притяжение повлияло на Солнечную систему – этому посвящены сообщения испанских астрофизиков, которые опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые отметили, что в период сближения звезда должна была достигать облака Оорта. Эта гипотетическая область простирается до 100 тыс. а. е. от Солнца, где скапливаются малые ледяные тела, которые иногда посещают нас в виде комет. Гравитация Звезды Шольца должна повлиять на траектории этих тел, и чтобы проверить эту гипотезу, авторы проанализировали движение 340 объектов внешней Солнечной системы с «подозрительными», гиперболическими (V-образными), а не эллиптическими орбитами.

Расчеты показали, что некоторые из них вполне могут вести происхождение от «Звезды Шольца», которая около 70 тыс. лет назад «обменялась» с нашей системой веществом.

«В принципе, можно было бы ожидать, что эти тела распределены в пространстве равномерно, тем более если все они происходят из облака Оорта, – говорит один из авторов работы. – Однако мы нашли совсем другое: статистически значимое скопление». Радиант – источник малых тел – относится к созвездию Близнецов, как и «Звезда Шольца».

Стоит добавить, что, по существующим оценкам, подобные тесные сближения Солнца с соседними звездами должны происходить каждые 100-200 тыс. лет. Судя по всему, они могут обеспечивать распространение материалов из одной звездной системы в другую, а вместе с ними, возможно, и распространять «зародыши» жизни.

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