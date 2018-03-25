Ученые выяснили, что успех похудения зависит от трех минералов

Ученые заявили о том, что лучшими борцами с лишним весом являются кальций, селен и цинк. Тем, кто мечтает похудеть, нужно уделять достаточно внимания этим трем минералам.

Об этом сообщает ukrhealth.

«Кальций также способствует потере жира за счет уменьшения количества диетического жира, который поглощается желудком», – отметили ученые.

Другой минерал, селен, крайне важен для нормальной функции щитовидной железы. Низкий уровень селена может нарушать выработку гормонов щитовидной железой и способствовать гипотиреозу. При данном нарушении жировая масса накапливается в организме, вместо того, чтобы активно расходоваться для поддержания метаболических процессов.

Недостаток цинка в организме грозит замедлением обмена веществ, что подтвердилось исследованиями, которые проводились в стенах Массачусетского университета. По словам ученых, дефицит минералов может быть вызван как недостаточным употреблением продуктов с их содержанием, так и проблемами с их усвоением организмом или внутренними нарушениями. Например, дефицит цинка часто развивается у человека на фоне перебоев с деятельностью щитовидной железы, болезнями печени.

В рационе питания прекрасными источниками кальция являются молочные и кисломолочные продукты, цинка – яйца, морепродукты, томаты, свекла, селена – орехи и семечки, бобовые, сухофрукты.

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