Ученые выяснили, что самый активный вулкан Европы Этна сползает в Средиземное море

Ученые выяснили, что самый активный вулкан Европы Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 миллиметров в год,.

В будущем движение Этны может привести к увеличению угрозы, – сообщает glavcom.ua.

Команда, которую возглавляют исследователи из Британии, говорит, что за ситуацией нужно тщательно наблюдать. Ведь в будущем движение Этны может привести к увеличению угрозы от этого вулкана.

«Пока нет причин для тревоги, однако необходимо наблюдать, особенно, если мы хотим заметить ускорение движения», – рассказал один из авторов исследования Джон Мюррей.

Геолог британского Открытого университета Джон Мюррей провел почти полвека, изучая главный европейский вулкан. За это время он установил сеть высокоточных GPS-станций вокруг горы, чтобы следить за ее поведением.

Эта аппаратура чувствительна к миллиметровым изменениям формы вулканического конуса. На основе данных, собранных за 11 лет, стало очевидно, что гора сдвигается на юго-восток, в направлении прибрежного города Джарре. Он расположен примерно в 15 км от вулкана.

Фактически Этна сползает вниз очень пологим склоном с уклоном всего в 1-3 градуса. Это происходит, поскольку гора располагается на платформе из хрупких и сговорчивых осадочных отложений.

Команда доктора Мюррея провела лабораторные эксперименты, чтобы проиллюстрировать, как это работает. Ученые полагают, что им впервые удалось напрямую наблюдать сползание основы целого активного вулкана.

По человеческим меркам движение на 14 мм в год – то есть около 1,4 метра за сто лет – кажется незначительным. Однако геологические исследования в других частях мира указывают, что это может привести к разрушительным последствиям. Например, на склонах вулкана могут начаться оползни.

Мюррей и его коллеги подчеркивают, что подобные катаклизмы очень редки, и в критическую стадию ситуация может войти через несколько веков, а то и тысячелетий.

Кроме того, нет никаких свидетельств, что именно это произойдет с Этной. Местные жители не должны беспокоиться, подчеркивают ученые.

«14 мм в год – средний показатель, он отличается из года в год», – объясняет Мюррей.

«Я думаю, что теперь нужно будет следить, не удвоится ли скорость движения за следующие 10 лет – это могло бы быть предупреждением. Если она сократится вдвое, я бы сказал, что беспокоиться не о чем», – говорит он.

Более актуальная проблема заключается в том, что движение вулкана может затруднять наблюдения вулканологов за активностью Этны.

Ученые понимают, что вулканическая активность Этны может усилиться из-за движения магмы, которая меняет форму горы. Чтобы получить точные данные о таких изменениях, ученым придется учитывать также и скольжения вулкана.

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