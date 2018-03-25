Трамп в «Симпсонах» обозвал Путина крошечным, лысым фашистом

Создатели мультсериала «Симпсоны» сделали героем своего нового эпизода 29-го сезона президента США Дональда Трампа.

Серия называется «История о двух Трампах», – сообщает focus.ua.

В один из моментов Трамп подходит к зеркалу и начинает общаться со своим отражением: «Я должен быть честен с собой. Хоть раз в моей жизни. Я не на 100% последовательный».

После этого он раскаивается в своих поступках, в том числе в махинациях с налогами и изменах своей жене. Потом звонит Путину и говорит, что он «маленький, лысый фашист».

Однако ряд откровений Трампа ни к чему не приводит. После всех этих поступков он решается написать что-нибудь в Twitter и все, что ему приходит на ум: «Алек Болдуин носит парик. Печально!».

Читайте также: Трамп объяснил, почему поздравлял Путина с победой на выборах

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.