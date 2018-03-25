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воскресенье, 25 марта, 2018, 22:09 Общество
Трамп в «Симпсонах» обозвал Путина крошечным, лысым фашистом

Создатели мультсериала «Симпсоны» сделали героем своего нового эпизода 29-го сезона президента США Дональда Трампа.

Серия называется «История о двух Трампах», – сообщает focus.ua.

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В один из моментов Трамп подходит к зеркалу и начинает общаться со своим отражением: «Я должен быть честен с собой. Хоть раз в моей жизни. Я не на 100% последовательный».

После этого он раскаивается в своих поступках, в том числе в махинациях с налогами и изменах своей жене. Потом звонит Путину и говорит, что он «маленький, лысый фашист».

Однако ряд откровений Трампа ни к чему не приводит. После всех этих поступков он решается написать что-нибудь в Twitter и все, что ему приходит на ум: «Алек Болдуин носит парик. Печально!».

 

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Владимир ПутинДональд ТрампКурьезыСимпсоны
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2018-03-26 00:24 :35