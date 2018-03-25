Собчак больше не собирается спрашивать разрешения украинской власти относительно посещения Крыма

Ксения Собчак станет ведущей конференции «Бизнес на автопилоте», которая 27-29 апреля состоится в Алуште.

На это событие обратил внимание журналист Дмитрий Ольшанский и даже опубликовал в качестве подтверждения анонс вышеуказанного мероприятия, – сообщает «Диалог».

Ольшанский напомнил, что еще совсем недавно, в разгар избирательной гонки, Собчак для поездки в Крым спрашивала разрешения украинской власти. «Выборы прошли, все – и можно расслабиться и перестать валять дурака?» – сказано в сообщении.

В ходе президентской кампании Собчак неоднократно заявляла, что считает Крым украинской территорией с точки зрения международного права. В частности, она заявляла об обращении к украинской стороне с просьбой предоставить ей разрешение на въезд на полуостров. В украинском посольстве отмечали, что не получали подобных обращений, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал слова Собчак «политической шизофренией».

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