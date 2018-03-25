Сеть развеселил «яйценосный» вор из-под Полтавы

В городе Кременчуг Полтавской области сотрудники охраны местной птицефабрики передали в руки полицейских 35-летнего местного жителя, который пытался вынести с территории предприятия более 100 куриных яиц.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области со ссылкой на материалы Кременчугского отдела полиции.

Инцидент произошел еще в среду, 21 марта.

Данную ситуацию с юмором прокомментировал блогер и журналист Денис Казанский.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что минимальный вес 1 куриного яйца первой категории составляет 60 грамм. Таким образом, общий вес «груза», который пытался на себе вынести человек, составлял не менее 6 килограмм.

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