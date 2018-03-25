Савченко пожаловалась на видеонаблюдение в камере

Представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека провели встречу с арестованной депутатом Надеждой Савченко.

Об этом говорится на сайте омбудсмена, – сообщает «Слово и Дело».

«Надежда Савченко высказала замечания относительно осуществления видеонаблюдения и о тонированных окнах в камере. Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было», – говорится в сообщении.

23 марта 2018 года суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внесения залога. Защита обжалует решение суда.

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Ранее, нардеп раскритиковала свою камеру и объявила голодовку.

Отметим, лидер "Батькивщины", комментируя ситуацию, заявила, что Савченко нуждалась в психологической реабилитации после плена боевиков.

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