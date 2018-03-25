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воскресенье, 25 марта, 2018, 21:52 Общество
Ryanair может летать в 6 украинских городов

В планах авиакомпании Ryanair на дальнюю перспективу могут появиться перелеты в аэропорт Днепра.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, – сообщает ЦТС.

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«Из планов: увеличение количества аэропортов, из которых будут отправляться рейсы. Сейчас рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон, Днепр», – написал министр, комментируя подписание договоров между ирландским лоукостером и аэропортами Борисполь и Львов.

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами «Борисполь» и «Львов». Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и за 5 направлениям из Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

 
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