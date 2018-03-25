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воскресенье, 25 марта, 2018, 16:56 События
Райкин таки попал в базу «Миротворца»

Известный российский артист Константин Райкин попал в базу сайта «Миротворец» за визит в аннексированный Крым.

Об этом говорится в сообщении на странице «Миротворца» в facebook.

Фамилия комика появилась в разделе «Чистилище».

«Только на днях мы нашли убедительные доказательства того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым», – поясняется в сообщении.

Как известно, в ноябре 2017 года в Одессе группа активистов сорвала концерт Райкина в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василька из-за его заявления в поддержку аннексии Крыма.

«В 2017 году, несмотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями нарушителя на территории Украины, мы не вносили его в Чистилище из-за отсутствия каких-либо подтверждений его противоправной деятельности», – заявили в «Миротворце».
КрымКонстантин Райкин
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2018-03-25 20:54 :06