Райкин таки попал в базу «Миротворца»

Известный российский артист Константин Райкин попал в базу сайта «Миротворец» за визит в аннексированный Крым.
Об этом говорится в сообщении на странице «Миротворца» в facebook.
Фамилия комика появилась в разделе «Чистилище».
«Только на днях мы нашли убедительные доказательства того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым», – поясняется в сообщении.
Как известно, в ноябре 2017 года в Одессе группа активистов сорвала концерт Райкина в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василька из-за его заявления в поддержку аннексии Крыма.
«В 2017 году, несмотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями нарушителя на территории Украины, мы не вносили его в Чистилище из-за отсутствия каких-либо подтверждений его противоправной деятельности», – заявили в «Миротворце».