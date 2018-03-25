Путин готов «решить» проблему Донбасса, но к оккупированному Крыму – «нельзя»

Переизбранный президент России Владимир Путин готов ввести на Донбасс международную временную администрацию. Но «уступок» по оккупированном Крыму ждать не стоит.
Об этом говорится в материале бывшего главного редактора телеканала «Дождь» Михаила Зыгаря. «Путин считает, что ему суждено сделать Россию снова великой, – сообщает Соцпортал.
По информации издания со ссылкой на собственные источники в МИД РФ, в течение следующего президентского срока Владимир Путин будет готов ввести на временно оккупированных территориях пророссийскими боевиками международную временную администрацию,
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«В течение своего следующего срока Путин готов решить проблему Донбасса. Источники в Министерстве иностранных дел РФ рассказали Time, что Путин готов сделать восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово», – говорится в статье.