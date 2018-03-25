«Порошенко не способен»: в Польше считают, что не стремятся выбирать героев для Украины

В МИД Польши называют неоправданными обвинения в том, что Варшава пытается выбирать героев для Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, – сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Wpolityce.

«Мнение о том, что Варшава хочет выбирать Украине героев или влиять на содержание украинских учебников по истории является совершенно необоснованным», – заявил он.

Однако по словам Цихоцкого, правительство Польши никогда не согласится на то, чтобы у поляков отобрали право на захоронения их близких.

Бартош Цихоцкий, который возглавляет межправительственную группу по исторически-правовому диалогу с Израилем, в ответ на вопрос, почему не была создана аналогичная группа относительно Украины ответил, что польское предложение создать «политический механизм для урегулирования всех этих вопросов, относительно которых обе стороны имеют свои ожидания или претензии, такие как поиск бренных останков, эксгумации, празднование или возвращение культурных благ», не вызвала заинтересованность Киева.

По его словам, Польша не может согласиться на комиссию, которая будет касаться только закона об институте национальной памяти.

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«Тем более, что когда в 2015 году в Украине был принят пакет исторических законов, никто не предложил нам ни одной двусторонней комиссии, хотя за эти два года Варшава неоднократно при помощи политических каналов обращала внимание на эти законы, просила учесть наши предостережения», – отметил Цихоцкий.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда, отправив «исторический» закон на оценку Конституционного суда и так «сподобился на то, на что не смог его украинский коллега Петр Порошенко».

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