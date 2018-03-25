Полная каша в голове: Саакашвили высказался относительно ситуации вокруг Савченко

Депортированный из Украины лидер «Движения Новых Сил» Михеил Саакашвили прокомментировал ситуацию вокруг Савченко.

Об этом Саакашвили заявил в эфире одного из телеканалов, – сообщает «Слово и Дело».

«У Нади Савченко полная каша в голове. Ее очень спокойно можно было... Любой провокатор мог «развести» в разговоре на любые провокационные действия. Это особого секрета для спецслужб не составляет, особого опыта для этого не нужно», –сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал версию о вербовке Надежды Савченко спецслужбами России во время ее пребывания в тюрьме на территории РФ и назвал подобные заявления «полной чушью».

Постоянные заявления о готовящемся госперевороте могут означать, что силовики осознают опасность, но не могут ей противостоять.

Отметим, Петр Порошенко заявил, что разоблачения лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили и депутата Надежды Савченко достойно войти в учебники для спецслужб.

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