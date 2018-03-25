Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8

Погода на сегодня: 25 марта 2018 года в Украине без осадков, дневная температура воздуха составит от +1 до +6.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Прогноз погоды в регионах на сегодня. По прогнозам украинских синоптиков, на дорогах страны местами гололедица. Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от -5 до -9, местами на Левобережье и в Карпатах от -8 до -11, днем от +1 до +6, в западных областях до +8.

В столице сегодня днем от +3 до +5, ночью от -7 до -9. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Ночью и днем в Киеве существенных осадков не ожидается. По состоянию на 7:00 в столице ясно, температура воздуха -6, атмосферное давление 747 мм рт. ст., относительная влажность 81%.

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