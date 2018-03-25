От монетизации проезда в городском транспорте выиграют только те, кто им будет мало пользоваться

14 марта Кабинет министров Украины решил отменить бесплатный проезд и заменить его доплатами льготникам: пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий и школьникам. Поэтому вскоре бесплатный проезд для них станет платным, но на тех условиях, которые введут местные органы власти.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном. Детали» на телеканале ZIK.

В Министерстве социальной политики утверждают, что монетизация уравняет в правах всех льготников, потому что сейчас кто-то активно ездит бесплатно, а кто-то преимущественно сидит дома.

«Доступ к инфраструктуре льготников в зависимости от жилищных условий разный, его нельзя сравнить в Закарпатской области и в городе Киеве. Но законом определены одинаковые правила для всех», – рассказал директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Фактически, льготники получат минимум 30 поездок на месяц, но местная власть может изменить это количество. Ведь для крупных городов 30 поездок – это очень мало.

В Минсоцполитики рассказали, что местная власть заведомо должна будет перечислять деньги на личный счет жителя или выдавать людям наличные на оплату проезда.

«Например, в Киеве средняя стоимость проезда в междугородном транспорте и метро составляет 4 гривни 50 копеек. Поэтому, исходя из минимальной социальной гарантии в 30 поездок, человек будет получать не меньше 130-140 гривень», – сказал Музыченко.

Пенсионерам деньги на проезд планируют выплачивать вместе с пенсией. Другие льготные категории, скажем, школьники, которые в столице тоже ездят бесплатно, должны будут оформить банковскую карту. Киев уже выделил из бюджета более одного миллиарда гривень для льготников. Теперь же на очереди другие регионы, где местная власть должна решить, какую сумму средней поездки утвердит для выплат компенсаций. Ведь Кабмин определил, что льготникам надо выдать на руки стоимость минимум 30 поездок в месяц.

Но, если в городе утвердят цену поездки в 5 гривень, то местная власть будет выплачивать в среднем 150 гривень. Если льготник будет иметь право и на междугородние переезды, то сумма будет увеличиваться на 20 процентов, то есть 180 гривень, если же будет иметь инвалидность 1-й группы, то стоимость удвоится и составит около 300 гривень.

И, если киевлян ожидают такие новшества уже в этом году, то в Львове решению правительства не слишком обрадовались. Потому что деньги льготникам теперь будут искать в городском бюджете.

«Государство само решило и сняло с себя функцию выплаты денег льготникам и переложило ее на органы местного самоуправления, мотивируя это тем, что идет децентрализация. Но надо понимать, какой бюджет у города», – сказал заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.

Заместитель городского председателя Львова утверждает, что в городе, где живет 700 тысяч человек - 600 тысяч льготников. Если каждому выдавать деньги на 30 поездок ежемесячно, то надо где-то найти сотни миллионов гривень. Но в городе все же планируют переходить на монетизацию. Но не через выплаты средств каждому, а через адресную компенсацию перевозчикам. Учет пассажиров даже в маршрутках предлагают вести электронными устройствами – валидаторами.

В Мариуполе же утверждают, денег, чтобы полностью финансировать проезд всем льготникам в бюджете города нет.

«Я не могу это поддержать, потому что это дополнительные расходы города. Мы и так имеем огромные расходы, но для жителей ничего не меняется, потому что они как ездили бесплатно так и ездят», – прокомментировал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Харьковская городская власть тоже ничего не будет менять. Там работает система электронного билета, на который льготникам выделяют 50 бесплатных поездок в месяц наземным транспортом и 50 в метро.

Готовятся к монетизации уже и на селе. В Княгинивской объединенной территориальной общине приняли решение компенсировать проезд на маршрутке своим льготникам до областного центра Луцка, где дорога в одну сторону стоит 10 гривень. Каждому льготнику тут решили на год выдавать по 480 гривень. Все для того, чтобы не возникало конфликтов с водителями.

«Было тяжеловато, мы не знали, что делать. Я позвонила перевозчикам и они согласились, что нужно провести монетизацию льгот», – рассказала председатель Княгинивской ОТО Елена Твердохлеб.

В Минсоцполитики утверждают, когда льготники начнут платить деньги за проезд – улучшится ситуация с транспортом в селах.

«В подавляющем большинстве районов и сел, транспорт ходит один или два раза в неделю – это не нормальная ситуация. В данном случае перевозчик никогда не поедет, если там есть очень большое количество льготников», – отметил директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Перевозчики признаются, что именно они ждут монетизации больше всего. Говорят что их обязали возить льготников, а компенсировать средства, никто не хочет.

«Монетизация льгот воспринимается очень положительно и это решит многие возникающие конфликты. Каждый льготник сможет на свое усмотрение воспользоваться тем или иным транспортом», – прокомментировала советник директора департамента по вопросам общественного транспорта Ярослава Душаева.

Правда, экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава утверждает, что монетизация льгот абсолютно не улучшит систему перевозок, зато ограничит льготников в возможности использовать свои права на поездку. Ведь в большинстве сельских и районных бюджетов просто нет денег на компенсации.

«Правительство снова делает крайним обычного гражданина, а бизнес, который работает рентабельно, получит еще и дополнительный доход. Ведь нужно учитывать то, что большинство украинских перевозчиков не платят налоги», – сказал экс-заместитель Министра инфраструктуры Александр Кава.

Эксперты сходятся во мнении, что выиграют от монетизации пока только те, кто редко пользуется транспортом, потому что получат доплаты к пенсиям. Как же будет функционировать вся система, будет ли она учитывать железнодорожные билеты, как и кто будет выплачивать деньги на проезд школьников и студентов и главное, когда заработает монетизация по всей Украине – эти вопросы остаются открытыми.

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