Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи

Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи. Несвоевременный бардак, созданный практикой селфи, препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля.

Так объяснил директор фестиваля Тьерри Фремо причины такого решения, – сообщает tvgid.ru.

Мобильные телефоны нарушают величие Канн и на практическом уровне замедляют движение по дорожке», – говорит Тьерри.

Кроме того, принято решение, что конкурсные фильмы больше не будут показываться для прессы и публики накануне официальной мировой премьеры. Вместо этого пресса и критики будут смотреть фильмы из конкурсной программы одновременно с праздничной аудиторией в соседнем кинотеатре. Пресс-показы фильмов, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня.

71-й Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Официальная программа фестиваля будет объявлена 12 апреля

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.