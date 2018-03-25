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воскресенье, 25 марта, 2018, 18:35 Общество
Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи

Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи. Несвоевременный бардак, созданный практикой селфи, препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля.

Так объяснил директор фестиваля Тьерри Фремо причины такого решения, – сообщает tvgid.ru.

Мобильные телефоны нарушают величие Канн и на практическом уровне замедляют движение по дорожке», говорит Тьерри.

Кроме того, принято решение, что конкурсные фильмы больше не будут показываться для прессы и публики накануне официальной мировой премьеры. Вместо этого пресса и критики будут смотреть фильмы из конкурсной программы одновременно с праздничной аудиторией в соседнем кинотеатре. Пресс-показы фильмов, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня.

71-й Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Официальная программа фестиваля будет объявлена 12 апреля
каннызапретСелфи
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2018-03-25 20:53 :32