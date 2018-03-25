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воскресенье, 25 марта, 2018, 15:32 События
Оформление загранпаспорта: контрразведка задержала в Херсоне сотрудницу «МГБ ДНР»

В Херсоне украинская контрразведка задержала «офицера» так называемых «спецслужб «ДНР». Это женщина, история деятельности которой связана с Крымом и Донбассом, где она пропагандировала «русский мир» и вербовала жителей оккупированных территорий и вооруженных бандформирований боевиков.

Об этом говорится в сюжете одного из телеканалов, – сообщает glavcom.ua.

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После задержания женщина призналась, что приехала на подконтрольную Украине территорию, чтобы оформить заграничный паспорт

Элина Борозенная – «младший лейтенант» так называемого министерства госбезопасности «ДНР». После задержания она призналась, что занималась информационной поддержкой идей «ДНР». Женщина говорит, что работать на «спецслужбу» боевиков ее убедил муж, Иван Борозенный – бывший офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ.

Отмечается, что новые работодатели направили предателя из аннексированного полуострова в Донецк – на усиление карательных структур оккупантов. Результатом работы семейного подряда стали многочисленные агитки, которые должны были бы убедить население вступать в ряды вооруженных формирований оккупантов. В частности, и такие: «Мужчины, которые воюют за Новороссию! Подарите своим женщинам на 8 марта не букет цветов, а букет свежесрезанных шевронов. Ни режьте уши, срежьте шевроны!».

Однако такая ненависть к «киевской хунте» не помешала девушке приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить загранпаспорт, добавляет издание.

«Скажем так, он открывает более широкие возможности, упрощает процедуры перемещения», – пояснила Борозенная. По ее словам, среди боевиков немало таких, кто так же, как она, получает или уже получил украинские документы. Это подтверждает и украинская контрразведка.

Как сообщалось ранее, в среду работники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в Херсоне бывшего боевика так называемой республиканской гвардии «ДНР».

К слову, в Донецкой области с начала 2018 года полиция разоблачила 55 боевиков, 46 из них были задержаны.

 
задержанияМГБ ДНРконтрразведка
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2018-03-25 16:52 :37