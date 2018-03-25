Ни один украинский аэропорт не попал в рейтинг Топ-100 лучших

Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров. Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.

Об этом говорится на сайте компании, – сообщает Европейская правда.

Первое место занимает сингапурский международный аэропорт Чанги. За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханеда, а также аэропорты Гонконга и Дохи, - говорится в сообщении издания.

Отметим, что сингапурский международный аэропорт Чанги занимает первую строчку уже шестой год подряд.

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