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воскресенье, 25 марта, 2018, 19:45 Общество
Ни один украинский аэропорт не попал в рейтинг Топ-100 лучших

Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров. Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.

Об этом говорится на сайте компании, – сообщает Европейская правда.

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Первое место занимает сингапурский международный аэропорт Чанги. За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханеда, а также аэропорты Гонконга и Дохи, - говорится в сообщении издания.

Отметим, что сингапурский международный аэропорт Чанги занимает первую строчку уже шестой год подряд.
аэропортырейтинги
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2018-03-25 20:53 :06