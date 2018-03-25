NASA будет искать признаки жизни на комете, открытой украинцами

Ученые предполагают, что жизнь на нашей планете могла зародиться именно благодаря комете, которая могла принести на Землю молекулы и аминокислоты, мгновенно приспособившиеся к местным климатическим условиям. Чтобы подтвердить эту теорию, ученые предлагают отправить к знаменитой комете Чурюмова-Герасименко миссию CAESAR(«Цезарь»), взять там образцы грунта и вернуться на Землю.

Об этом сообщает издание К750.

Концепт-изображение аппарата CAESAR

Проект миссии вышел в финал программы The New Frontiers («Новые рубежи») от NASA и получил $4 млн. Среди тех, кто работает над CAESAR, есть и украинцы, - говорится в материале.

Комету Чурюмова-Герасименко открыл в 1969 году наш соотечественник Клим Чурюмов в Киеве в результате изучения фотопластинок кометы 32P/Комасы Сола, снятых ранее Светланой Герасименко в Алма-Атинской обсерватории. Комета Чурюмова-Герасименко (67P/Churyumov-Gerasimenko) имеет диаметр ядра 3×5 км. Контролируется силой притяжения Юпитера.

Так выглядела бы комета над городом Лос-Анджелес

Комета старше Земли, поэтому может дать понятие о том, как зарождалась жизнь на нашей планете. Расстояние между кометой и Землей – 510 млн км.

Каждые 5-6 лет NASA вкладывает около миллиарда долларов в интереснейший проект, нацеленный на исследование космоса в рамках программы «Новые рубежи». Из всех заявок NASA выбирает двух финалистов. В конце 2017 года закончился новый отбор. Первым финалистом стал проект Dragonfly, который предлагает отправить миссию с беспилотниками на Титан – крупнейший спутник Сатурна. Второй финалист – упомянутый проект CAESAR, который предлагает отправить космическую миссию к комете и вернуться на Землю с ее частичкой.

Если CAESAR успешно пройдет все кабинеты и тесты NASA, вылет миссии будет запланирован на 2024 год. Через 14 лет, в 2038-м, капсула с драгоценным материалом должна вернуться на Землю. Общая стоимость проекта оценивается в $800 млн.

Через 20 лет эта капсула должна быть заполнена небесным грунтом

Согласно плану команды проекта CAESAR, космический аппарат не будет приземляться на комету. Замысел инженеров в том, чтобы запустить в «тело» кометы роботизированную руку TAG, которая впрыснет туда сжатый азот, произойдет небольшой взрыв, и это позволит загнать в специальную камеру материал из нижних слоев кометы и ее ядра. Ученые рассчитывают привезти на Землю около 100 граммов материала.

Соучредитель и технический директор проекта Антон Кульчицкий живет в США с 2003 года, за его плечами – аспирантура механико-математического факультета московского МГУ и несколько лет работы в Токио.

«Но корни у меня украинские, – отметил Кульчицкий в разговоре с K750. – Мой дедушка родился в селе Жеребки Житомирской области, но в 12 лет был вынужден пешком выбираться из Украины, чтобы спастись от Голодомора».

Основав вместе с партнером компанию в США, Кульчицкий вспомнил о корнях. «Появилась идея приехать в Киев и привлечь феноменальные интеллектуальные ресурсы, которые здесь находятся», – говорит он.

Сегодня уже четверо молодых украинских специалистов работает на проектах NASA. Кульчицкий планирует расширять штат компании в Украине. По двум простым причинам – человеческий капитал и стоимость.

Антон Кульчицкий

«Я поражен колоссальным потенциалом Украины. Здесь полно умных образованных людей, которые умеют работать. Я мечтаю о команде в сотни людей, которые совместно с нашей компанией работают из Украины над фантастически интересными задачами», – поделился ученый.

Как известно, в 2014 году была совершена первая в истории посадка на комету Чурюмова-Герасименко. Аппарат, оснащенный солнечными панелями, проработал всего 57 часов, но успел собрать целый массив полезных данных. Именно благодаря этой миссии ученые узнали, что по изотопному составу вода на комете 67Р сильно отличается от земной.

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