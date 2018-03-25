На Киевщине задержали группу за разбойное нападение на магазин и захват заложников

В селе Великополовецкое, что на Сквирщине, в одном из магазинов группа неизвестных мужчин напала на продавца. Избили, связали ему руки, ноги и похитили 14 тысяч гривень. Оперативники уголовного розыска совместно с полицейскими и сотрудниками СБУ задержали четырех нападающих.

После этого злоумышленники скрылись на машине в неизвестном направлении, – сообщает полиция Киевской области.

Во время проведения неотложных оперативных мероприятий полицейские установили машину преступников и начали их преследовать. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет – нападавшие бросились бежать.

Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках их бабушку. Не- смотря на все усилия нападавших, сотрудникам полиции удалось быстро вызволить 75-летнюю пенсионерку и задержать разбойников.

Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала остальных участников нападения.

На момент задержания в автомобиле с иностранными государственными номерами полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все задержанные являются ранее судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Сейчас мужчины подозреваются в совершении двух разбойных нападений. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории столичной области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, ст. 147 (захват заложников) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Также рассматривается вопрос об объявлении мужчинам подозрения и избрания им меры пресечения. Продолжается следствие.

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