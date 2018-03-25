Касько объяснил, почему в Украине сложно побороть коррупцию

Причиной коррупции в Украине является не только желание больше заработать из-за низкой зарплаты, но и отсутствие реального наказания и презрения за получение взяток.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал юрист, адвокат, заместитель генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах Виталий Касько.

Юрист сообщил, что по информации в СМИ, руководители украинских антикоррупционных органов получают примерно 6-7 тысяч долларов в месяц в гривневом эквиваленте и это выше, чем зарплата аналогичных руководителей в восточноевропейских странах.

«По моему мнению, зарплаты работников антикоррупционных органов должны быть достаточно высокими, но и должно учитываться общее экономическое развитие страны. Сейчас зарплаты детективов НАБУ и антикоррупционных прокуроров являются достаточно высокими для того, чтобы мы могли говорить, что искушения к коррупции у этих работников возникать не должно. И, безусловно, то же самое должно касаться и суда, в том числе антикоррупционного», – отмечает Касько, добавляя, что у судьи не должно возникать и мысли по поводу взятки.

При этом юрист заявляет, что зарплата – не единственное, что должно быть сделано в стране для отсутствия коррупции.

«Например, с 2007 по 2010 год, когда я работал в правоохранительных органах, там была довольно неплохая заработная плата, по крайней мере в Генеральной прокуратуре, но при этом коррупция не исчезла. Поэтому поверьте, это не единственный фактор, который влияет на искоренение коррупции», – констатирует он.

Решение проблемы Касько видит в установлении контроля над чиновниками и в реальном наказании за коррупцию.

«Ведь типичный чиновник может руководствоваться мыслью что, мол, хоть у него и хорошая зарплата, но он видит, что другие берут взятки и никого за это не наказывают, то почему бы не заработать больше? В Украине более 20 лет культивируется такого рода правосознание», – уверен он.

Также юрист считает важным фактором формирования общей культуры, когда коррупционеры не будут уважаться обществом.

«Нужно устранение коррупциогенных факторов, тщательный отбор, обучение. Должна существовать культура, в которой человек, склонный к коррупции, будет попираться коллегами по работе, не будет иметь возможностей продвижения по службе. В украинских реалиях, к сожалению, мы имеем другую культуру: люди, которые не берут взяток, выглядят как белые вороны, к ним относятся с подозрением», – говорит Касько.

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