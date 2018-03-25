live
Aнонси
Анонс програми Вижити в Україні
Анонс програми Вижити в Україні
25 марта, воскресенье
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
26 марта, понедельник
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
28 марта, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 25 марта, 2018, 18:17 Политика
Гройсман выразил удовлетворение, что Украина «отцепилась» от России

Глава правительства Украины Владимир Гройсман считает, что решение Киева о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией, начатой в 2011 году, пойдет на пользу Украине.

По его словам, это сбалансирует экспортную политику и сделает страну сильнее, – сообщает Интерфакс.

«Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее», – цитирует Гройсмана издание.

Премьер отметил, что сейчас Украине необходимо строить заводы и развивать собственное производство.

«Я рад, что мы отцепились от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал», – заявил он.

Напомним, 21 марта правительство Украины на заседании кабинета министров без обсуждения принял решение о прекращении действия данной программы.

Она была рассчитана на период с 2011 до 2020 года. В документе предусматривалось сотрудничество России и Украины в различных сферах: торговле, транспорте, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, пограничной, а также формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, совершенствования режима свободной торговли и защиты прав инвесторов.
РоссияВладимир Гройсмансотрудничество
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-25 20:53 :36