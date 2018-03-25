Гройсман выразил удовлетворение, что Украина «отцепилась» от России

Глава правительства Украины Владимир Гройсман считает, что решение Киева о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией, начатой в 2011 году, пойдет на пользу Украине.

По его словам, это сбалансирует экспортную политику и сделает страну сильнее, – сообщает Интерфакс.

«Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее», – цитирует Гройсмана издание.

Премьер отметил, что сейчас Украине необходимо строить заводы и развивать собственное производство.

«Я рад, что мы отцепились от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал», – заявил он.

Напомним, 21 марта правительство Украины на заседании кабинета министров без обсуждения принял решение о прекращении действия данной программы.

Она была рассчитана на период с 2011 до 2020 года. В документе предусматривалось сотрудничество России и Украины в различных сферах: торговле, транспорте, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, пограничной, а также формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, совершенствования режима свободной торговли и защиты прав инвесторов.

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