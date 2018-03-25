Украина не высылает российских дипломатов, поскольку высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в РФ без поддержки.
Такое мнение высказала первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов.
Украина не высылает российских дипломатов, поскольку высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в РФ без поддержки.
Такое мнение высказала первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook, комментируя упреки в том, что страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов, а Украина – нет.
Она напомнила, что в Украине давно нет посла РФ, как и в России нет посла Украины.
«Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулы», – отметила Геращенко.
«Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов – и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда этого хотите? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?», – добавила она.
Как сообщило в субботу британское издание Times, США и 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.
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