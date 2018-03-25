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воскресенье, 25 марта, 2018, 12:01 Спорт
Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Кизерон выиграли ЧМ-2018 среди танцевальных дуэтов

На чемпионате мира 2018 года по фигурному катанию в Милане (Италия) завершилась соревновательная программа.

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Последние награды мирового форума текущего года разыграли танцевальные пары. Как и ожидалось, при отсутствии лучшего дуэта современности, трехкратных олимпийских чемпионов Тесса Вертью / Скотт Мойр из Канады чемпионами стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Кизерон (на фото). В Пхенчхане-2018 они завоевали серебро, однако запомнились не столько не менее впечатляющим, чем сегодня, прокатом «Лунной сонаты» в произвольной программе, сколько пикантной ситуацией во время короткого танца. У Габриэллы расстегнулось  платье и оголились груди.

Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин тоже во время Олимпиады запомнились выступлением не выступлением (в короткой программе они были 21-ми и произвольного танца не исполняли), а дружеским фото с российскими фигуристами. Зато в Милане Александра и Максим с 16-м результатом добились права выступать в следующем соревновательном дне, а по итогам произвольной программы поднялись еще на позицию вверх.

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Фигурное катание. Чемпионат мира-2018. Милан (Италия)

Танцевальные дуэты

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Кизерон (Франция) – 207,20

2. Мэдисон Габбелл/Закари Донахью (США) – 196,64

3. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 192,35

4. Анна Капеллини/Лука Ланотте (Италия) – 192,08

5. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 187,28

6. Гиллес Пайпер/Поль Пуарьє (Канада) – 186,10

...15. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 158,40

Официально чемпионат мира в Милане завершится сегодня, 25 марта, показательными выступлениями лучших на турнире фигуристов.

 

 
Сборная Украины по фигурному катаниюФигурное катание Чемпионат мира
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