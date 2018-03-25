Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Кизерон выиграли ЧМ-2018 среди танцевальных дуэтов

На чемпионате мира 2018 года по фигурному катанию в Милане (Италия) завершилась соревновательная программа.
Последние награды мирового форума текущего года разыграли танцевальные пары. Как и ожидалось, при отсутствии лучшего дуэта современности, трехкратных олимпийских чемпионов Тесса Вертью / Скотт Мойр из Канады чемпионами стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Кизерон (на фото). В Пхенчхане-2018 они завоевали серебро, однако запомнились не столько не менее впечатляющим, чем сегодня, прокатом «Лунной сонаты» в произвольной программе, сколько пикантной ситуацией во время короткого танца. У Габриэллы расстегнулось платье и оголились груди.
Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин тоже во время Олимпиады запомнились выступлением не выступлением (в короткой программе они были 21-ми и произвольного танца не исполняли), а дружеским фото с российскими фигуристами. Зато в Милане Александра и Максим с 16-м результатом добились права выступать в следующем соревновательном дне, а по итогам произвольной программы поднялись еще на позицию вверх.
Фигурное катание. Чемпионат мира-2018. Милан (Италия)
Танцевальные дуэты
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Кизерон (Франция) – 207,20
2. Мэдисон Габбелл/Закари Донахью (США) – 196,64
3. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 192,35
4. Анна Капеллини/Лука Ланотте (Италия) – 192,08
5. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 187,28
6. Гиллес Пайпер/Поль Пуарьє (Канада) – 186,10
...15. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 158,40
Официально чемпионат мира в Милане завершится сегодня, 25 марта, показательными выступлениями лучших на турнире фигуристов.