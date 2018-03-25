Эпопея с «ДНР» продолжается: журналист указал на интересные сигналы из оккупированного Донецка

В последнее время представители террористической ДНР все чаще стали говорить о том, что оккупированные территории должны воссоединиться с Украиной. В частности, такие заявления звучат во время заседаний недавно созданного в оккупированном Донецке «украинского народного трибунала», цель которого обозначена боевиками как привлечение к ответственности руководства Украины за военные преступления перед народом».

Об этом говорится в материале «Апострофа».

Так, «председатель народного трибунала» Елена Шишкина заявила: «Мы – граждане Украины, мы хотим, чтобы Украина воссоединилась, после выполнения Минских соглашений». После чего возникает логичный вопрос о прекращении деятельности т.наз. ДНР. Кроме того, Шишкина заявила, что «суд» над президентом Украины Петром Порошенко пройдет по украинским законам.

«Когда в Киеве придут к власти адекватные политики, «трибунал» передаст в Верховный суд Украины все материалы для вынесения реального официального приговора на основании нашего предыдущего общественного приговора, основанного на действующем Уголовном кодексе Украины», – также заявила соратница боевиков.

По мнению аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, такое положение дел является логическим продолжением желания Кремля затолкнуть Украине оккупированные территории Донбасса в том виде, в котором они существуют сейчас.

«Последние два года Кремль говорит, что Донбасс – это Украина. Единственным из главарей террористов, кто пытался противодействовать этому тезису, был [Игорь] Плотницкий, который через свое непонимание все еще думал, что ведет Луганскую область в состав РФ. Но закончилось все тем, что Плотницкого нашли в российском СИЗО (напомним, по последним данным наших источников, Плотницкий находится в Москве, и из города ему выезжать запрещено). Поэтому все вполне логично: хозяин сказал – песик залаял», – констатирует Тышкевич.

В то же время журналист Денис Казанский уверен, что представители т.наз. ДНР пытаются создать легитимность процесса.

«Таким образом они пытаются создать какую-то видимость легитимности процесса. Например, когда только начинался военный конфликт на Донбассе, там рулили россияне: Стрелков и Бородай. Они – граждане России. А потом их заменили показательно украинскими гражданами, чтобы подчеркнуть, что происходит именно гражданская война. Так и в этом случае идет попытка показать, что это гражданская война. Но на самом деле это обычные коллаборационисты, которым платят деньги», – объясняет он.

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