Экс-главу Каталонии Пучдемона задержали на немецкой границе

Полиция Германии задержала бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона на границе страны.

Об этом сообщает russian.rt.com со ссылкой на адвоката политика.

По его словам, Пучдемона задержали на датско-немецкой границе, когда он направлялся в Бельгию из Финляндии.

Сейчас экс-глава Каталонии находится в полицейском участке.

Напомним, ранее сообщалось, что Пучдемон избежал экстрадиции из Финляндии и вернулся в Бельгию.

Ранее Верховный суд Испании сообщил, что выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона.

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