Билецкий: Савченко психически больна

Основатель и первый командир добровольческого батальона «Азов», а ныне нардеп и председатель политпартии «Азов» Андрей Билецкий не голосовал за разрешение на арест Надежды Савченко, поскольку считает ее невменяемой.

Об этом сообщает ukropnews.

«Она психически больная... Единственное, что поразило, это то, что они (Савченко, Владимир Рубан и их предполагаемые «подельники») возили это оружие из «ДНР» и имели дело с этими. Это, безусловно, мерзко! И это, безусловно, очень деморализует», – отметил он.

Делом Савченко, считает политик, должны заниматься психиатры, а не правоохранительные органы.

В целом, по мнению Белецкого, до конца суда «доживет» только эпизод с контрабандой оружия и связями Савченко и Рубана с террористической организацией «ДНР».

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