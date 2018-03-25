Боец АТО рассказал «историю», которая с ним произошла в одном из вузов Харькова

Боец АТО Максим Ефименко, который учится в Харьковском национальном университете, заявил, что заместитель декана по воспитательной работе уговаривала его отказаться от получения высшего образования.
Об этом Ефименко написал на своей странице в Facebook.
«Я – студент 2 курса заочного отделения экологического факультета Харьковского национального университета и я – военнослужащий, принимаю непосредственное участие в боевых действиях.
Сейчас у меня сессия и в это же время я нахожусь на лечении после ранения, но не- смотря на это я явился в университет.
На кафедре работает преподаватель – Кривицкая Иветта Анатольевна, которая является одновременно заместителем декана факультета по воспитательной работе.
22 марта этого года мы общались с ней относительно моего обучения. Во время разговора оказалось, что я имею несданный экзамен и вообще я должен «одуматься и не получать высшее образование, в нашей стране есть несколько миллионов людей без образования и они хорошо живут, работают и у них все хорошо и вообще к чему АТОшникам высшее образование?», – рассказал Ефименко.