Боец АТО рассказал «историю», которая с ним произошла в одном из вузов Харькова

Боец АТО Максим Ефименко, который учится в Харьковском национальном университете, заявил, что заместитель декана по воспитательной работе уговаривала его отказаться от получения высшего образования.

Об этом Ефименко написал на своей странице в Facebook.

«Я – студент 2 курса заочного отделения экологического факультета Харьковского национального университета и я – военнослужащий, принимаю непосредственное участие в боевых действиях.

Сейчас у меня сессия и в это же время я нахожусь на лечении после ранения, но не- смотря на это я явился в университет.

На кафедре работает преподаватель – Кривицкая Иветта Анатольевна, которая является одновременно заместителем декана факультета по воспитательной работе.

22 марта этого года мы общались с ней относительно моего обучения. Во время разговора оказалось, что я имею несданный экзамен и вообще я должен «одуматься и не получать высшее образование, в нашей стране есть несколько миллионов людей без образования и они хорошо живут, работают и у них все хорошо и вообще к чему АТОшникам высшее образование?», – рассказал Ефименко.

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