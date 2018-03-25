Белорусские и российские войска отработали «миротворческое» вторжение в иностранные государства

Российские и белорусские вооруженные силы провели учения по высадке десантников-«миротворцев» в условной стране под названием «Дамассия», куда они прибыли якобы по просьбе тамошнего правительства.

Об этом пишет печатный орган Минобороны Беларуси «Во славу Родины».

«Внутриполитический климат является крайне нестабильным: на фоне обострения противоречий произошли столкновения между регулярными войсками и «умеренной» оппозицией страны. Последствия каждой схватки неутешительны – гибнет мирное население. Из зоны конфликта происходит массовый отток жителей. Не дремлют и сепаратисты: международные террористические организации активизировались с целью любой ценой дестабилизировать ситуацию в стране.

Дамассия бьет тревогу. Правительство страны обратилось за помощью к «голубым каскам». За дело берется братский десант», – говорится в сценарии учений.

Элементом новизны во время их проведения, как отмечается, было «высотное десантирование с использованием кислородного оборудования».

Кислородное оборудование потребовалось в связи с тем, что вертолеты двигались на высоте 4 тыс. м над полигоном.

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