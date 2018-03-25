Андрей Макаревич: Пропаганда превращает людей в злобных дебилов

В России ажиотаж из-за Андрея Макаревича, который «назвал» россиян дебилами.

Об этом Макаревич написал на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон – журналисты с далекой Родины. «Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать...».

Поскольку мы с «Машиной» находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что из-за удаленности к комментариям не готов.

На десятом звонке задумался – что же произошло? Не умер ли кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть – вот оно что!

Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И другие обиженные представители российского народа. А только зря они это – не говорил я такого.

А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): «Мне кажется, Держпропаганда изобрела какой-то 25 кадр, что превращает людей в злобных дебилов».

Есть разница, или нет? Хотя судя по волне г..на, что поднялась – работает этот двадцать пятый кадр, работает», – пишет Макаревич.

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