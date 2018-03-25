«А все-таки Земля плоская»: в США изобретатель совершил неудачный полет на самодельной ракете

Изобретатель из штата Калифорния (США) Майк Хьюз совершил полет на ракете с паровым двигателем, чтобы доказать, что Земля имеет плоскую форму.

Запись полета американца опубликована на канале Matt Hartman в YouTube. – сообщает Медуза.

Запуск ракеты состоялся в районе города Эмбой. Хьюз смог взлететь на высоту более 570 метров. Затем ракета упала, расколовшись при падении на две части. Изобретатель благополучно приземлился на парашюте.

Он заявил, что чувствует себя нормально, но пожаловался на боль в спине, пишет Associated.

61-летний Хьюз уже пытался взлететь на ракете 25 ноября 2017 года, однако не получил разрешения федеральной власти на использование для этой цели общественного земельного участка.

Ранее изобретатель был водителем лимузина. Ракету он построил в том числе из деталей, найденных в собственном гараже. Проект обошелся ему в $ 20 тыс.

Американец считает, что ученые обманывают граждан и планета Земля на самом деле плоская.

30 января 2014 года Хьюз смог пролететь на ракете около 420 метров. Тогда ему потребовалось три дня на выздоровление.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.