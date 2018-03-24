суббота, 24 марта, 2018, 13:58 Общество
Звери, которых не было: французский художник творит оригинальных животных
20-летний художник из Франции делает оригинальные сюрреалистические изображения несуществующих животных.
Свои работы художник презентует в Instagram.
Жюльен Таби (Julien Tabet) – 20-летний художник из Франции, который меняет окружающий мир образов благодаря силе своего воображения и программам типа Photoshop.
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