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суббота, 24 марта, 2018, 13:58 Общество
Звери, которых не было: французский художник творит оригинальных животных

20-летний художник из Франции делает оригинальные сюрреалистические изображения несуществующих животных.

Свои работы художник презентует в Instagram.

Жюльен Таби (Julien Tabet) – 20-летний художник из Франции, который меняет окружающий мир образов благодаря силе своего воображения и программам типа Photoshop.
животныеискусствотехнологии
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