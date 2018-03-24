ZIK – среди лидеров телепросмотра

В пятницу, 23 марта, телеканал ZIK с частицами 1,55% по ЦА «Украина 18+» и 1,73% за «Украина 18+ 50+» соответственно удерживает лидерские позиции по показателям телепросмотра среди информканалів, опередив «Прямой», «5-й канал», «Эспрессо» и «Канал 24».

Премьерный «Спецпроект с Наташей Влащенко» продемонстрировал высокие рейтинговые показатели по четырем ключевым ЦА среди информканалов. Вчерашняя доля программы составила 3,03% по целевой аудитории «Украина 18+», 2,99% за «Украина 18+ 50+», 1,42% по коммерческой «Украина 18-54» и 3,43% по аудитории «Киев 18+» в частности.

Кроме того, первенство телепросмотра удерживают «Историческая правда с Вахтангом Кипиани», новостные выпуски «Первые о главном», прямоэфирные токинг-студии «Первые о главном. Комментарии», интерактивный проект Vox populi.

Также положительную динамику роста доли аудитории показывает авторский проект известной ведущей Татьяны Даниленко «FACE 2 FACE».

Напомним, в новом весеннем сезоне телеканал ZIK значительно расширил информационно-аналитическое вещание.

Среди громких премьер марта-2018 в эфире Zik – информационно-политическое ток-шоу в формате дебатов «Игра Z огнем» с Татьяной Даниленко, совместный с интернет-изданием «Украинская правда» разоблачительный проект «Джокеры» с ведущей Севгиль Мусаевой, неординарная развлекательно-музыкальная программа о новой украинской музыке «Гараж» от MC Германа Дутковски.

В начале прошлой осени телеканал ZIK отметил свое семилетие. Впервые ZIK вышел в эфир 1 сентября 2010 года. Тогда программная сетка насчитывала шесть проектов собственного производства. Вещание осуществлялось из студии во Львове преимущественно на Западную Украину. С 2014 года ZIK начал переход на общенациональный уровень, расширив линейку авторских проектов до двадцати. Весной 2014 года телеканал открыл свою первую студию в Киеве. Через два года, в октябре 2016, состоялась официальная презентация новой центральной студии Zik в столичном Международном центре культуры и искусств. В феврале 2017 года ZIK получил статус общеукраинского телеканала.

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