Итальянский Сенат впервые возглавила женщина

Впервые в истории председателем итальянского Сената (верхней палаты парламента) стала женщина – Мария Элизабетта Альберте Казеллати.

Ее избрали на заседании сенаторов, сообщает Новое время со ссылкой на Ansa.

Казеллати – давняя соратница бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони и член партии "Вперед, Италия!".

Кроме того, был избран председатель нижней палаты итальянского парламента. Им стал Роберто Фико от партии Движение пяти звезд, основанной комиком Беппе Грилло и предпринимателем Джанроберто Казаледжо.

Мария Казелатти родилась в 1946 году и имеет юридическое образование. Членом партии "Вперед, Италия!", лидером которой является Берлускони, она стала в 1994 году. В этом же году Казелатти была избрана в Сенат. Она была переизбрана на пост сенатора в 2001, 2006 и 2008 годах. С 2004 по 2006 годы она была заместителем министра здравоохранения, а с 2008 года – заместителем министра юстиции.

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