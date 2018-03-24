Я не думаю, что Савченко надо проверять у психиатра, – Смешко

Есть люди, которые имеют искреннюю веру в то, что они должны совершить героический поступок. И когда такие люди приходят в Верховную Раду, они пытаются вести свою отдельную войну.

Об этом в эфире проекта «Спецпроект с Наташей Влащенко» на телеканале ZIK говорил председатель Службы безопасности Украины 2003-2005 гг. Игорь Смешко.

«Ситуацию, которая сложилась в отношении Надежды Савченко надо разделить на три части: политическую, профессиональную по реализации работы оперативно-розыскной спецслужбами и системы фильтров, которые бы не допускали людей, которые потенциально могут разрушить систему органов государственной власти», – рассказал Смешко.

Он отметил, что у него нет никаких вопросов по поводу действий Службы безопасности Украины и контрразведки.

«Представьте себе, как должен действовать любой офицер восьмого полка спецназначения, если он оказывается в ситуации, где почтенный народный депутат, Герой Украины, начинает вести определенные разговоры. Поэтому суд должен в этом разобраться. Но протокол действия очень прост, военнослужащий обращается к представителю военной контрразведки, СБУ и он делает то, что написано в Конституции. А дальше происходит технология и все действия СБУ до этого времени, что мы видели, были абсолютно в рамках законодательства. Поэтому к работе службы безопасности у меня вопросов нет», – прокомментировал он.

Но отметил, что есть вопросы к реализации, потому что всякое дело или преступление происходит в конкретных политических условиях и надо прогнозировать, какой это будет иметь эффект внутри страны и заграницей. А также, не скажется ли это на национальной безопасности и обороне страны.

«Не только в СБУ должны анализировать, каким образом реализовывать дальше это дело с учетом политического внешнего и внутреннего момента. Ведь есть еще аппарат СНБО и координирующие органы при Президенте Украины. Поэтому мне не понятно выступление Генпрокурора Украины за неделю до того, как все произошло с Савченко, где он предоставил данные, которые дали возможность оппонирующей стороне атаковать политически. Потому что в течение недели в СМИ догадывались о том, действительно ли происходит профессиональная работа относительно состава преступления. То есть фактически создавалась картинка, которая показывала, что нет страны, а «Russia Today» и другие СМИ на западе подтверждали этот тезис», – прокомментировал Смешко.

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Если же говорить о политических действиях по реализации профессионально сделанной работы СБУ, то они, по его словам, совершенно недейственны.

«Они работают на то, чтобы еще больше посеять хаос в обществе и ждать ответа на вопрос, эффективна ли правоохранительная система. Я ничего не хочу говорить о Надежде Савченко. Очевидно, что этот человек с детства смелый и у нее есть определенный разрыв обратной связи с ее истинными желаниями. Я не думаю, что ее нужно проверять у психиатра, хотя я очень уважаю известного специалиста Глузмана. Потому что даже в оперативных и задокументированных разговорах есть информация относительно Жанны д'Арк. Есть люди, у которых есть искренняя вера в то, что они правильно делают из лучших побуждений то, чтобы совершить героический поступок. И когда такие люди приходят в Верховную Раду, они пытаются вести свою отдельную войну», – подчеркнул он.

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