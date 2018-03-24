Во Львове почтили память Игоря Билозира

Сегодня, 24 марта, в день рождения выдающегося украинского артиста, лидера ВИА «Ватра» Игоря Билозира на Лычаковском кладбище почтили память композитора.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, к могиле художника пришли возложить цветы директор департамента культуры, национальностей и религий Львовской облгосадминистрации Мирослава Туркало, близкие и друзья композитора, студенческая молодежь и общественность.

«Этот день особенный и такой же солнечный, каким и был сам Игорь Билозир. Надо было отдать жизнь, жизнь великого человека за украинское – украинскую песню, слово. Это большая жертва, но она не была напрасной. Это тот урок, который мы должны пройти все вместе, чтобы еще раз утвердиться в том, что мы украинцы и нам строить свое государство и творить собственную историю самостоятельно. У Игоря Билозира была песня и талант от Бога и они сегодня живут вечно, несмотря на все войны и невзгоды», – отметила Мирослава Туркало.

У могилы художника провели обряд панихиды, а Львовская государственная академическая хоровая капелла «Дударик» исполнила произведения композитора Игоря Билозира.

Справка.

Игорь Билозир родился 24 марта 1955 года в городе Радехове в Галичине. Учился в Радеховской СОШ № 1. Первые музыкальные композиции Билозира исполнял школьный вокально-инструментальный ансамбль, а первая профессиональная запись состоялась в 1969 году на Львовском радио в передаче «Мандрівний меридіан».

Учился во Львовском музыкально-педагогическом училище и Львовской консерватории. Стажировался в США и Канаде.

С 1977 года – руководитель ВИА «Ритмы Карпат» Львовского автобусного завода, с 1979 – художественный руководитель и солист ВИА «Ватра» Львовской областной филармонии, исполняющего большинство его песен по сей день.

Избит 8 мая 2000 года в кафе «Цісарська кава», что на проспекте Шевченко во Львове. Вследствие нанесенных травм 28 мая 2000 года скончался в больнице. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище (поле №2).

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