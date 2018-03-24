Владельцев беспилотника, который летал над военной частью, передали правоохранителям

Вчера, 23 марта, около 22 часов 45 минут, внутренним патрулем военной части Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется на Харьковщине, был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территорией указанного военного объекта.

Как сообщает Командование Воздушных Сил, сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы.

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