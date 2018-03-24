В Украине Пасхальная корзина за год подорожала на четверть

В прошлом году пасхальный набор стоил 260 гривен, а уже в этом году в среднем украинцы потратят 327 гривен. По сравнению с прошлым, 2017 годом, товары подорожали на четверть, поэтому придется потратить примерно на 67 гривен больше, чем в прошлом году.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

В Полтаве маленькие куриные яйца стоят 24 гривны, а большие – 30 гривен. Продавцы признаются, что сейчас очередей нет, но ожидают ажиотаж уже за несколько дней до самого праздника.

«К Пасхе все равно будут покупать яйца, ведь это праздник. В основном же берут дорогие и качественные», – рассказала продавец Татьяна.

Малолюдно и в мясных павильонах, люди пока изучают цены и мало покупают. Поэтому пока местные продавцы цен к Пасхе не повышали, потому что боятся, что вообще товар не распродадут. Поэтому сейчас просят за килограмм бедра или лопатки из свинины – 120 гривен. Мясо на кости немного дешевле – от 95 гривен.

В Одессе тем, кто планирует радовать своих близких мясными блюдами, продавцы советуют поторопиться, ибо цены уже медленно растут. Скажем, в среднем, за свинину на рынках просят от 120 гривен, хотя в феврале можно было сторговаться и за сотню. Относительно яиц, то они уже подорожали. В среднем за десяток просят около 30 гривен, за домашние придется выложить на треть больше.

Тернопольские хозяйки тоже скупаются, потому что уверены, что потом будет дороже. Говорят, что выигрывает тот, кто продумает все наперед. Хотя цены сейчас кусаются.

«Как только наступают праздники, то цены поднимаются вверх. Раньше задняя шинка стоила 100 гривен, сейчас же 110 гривен. Проблема в том, что у нас нет такого принципа как заграницей, когда к праздникам дешевеют товары», – прокомментировала тернополянка Зина.

Цены отпугивают большинство тернопольских покупателей. Говорят, что вынуждены выкручиваться, чтобы праздничный стол не был пустым, поэтому покупают немного.

Не бойкая торговля и у криворожских продавцов мяса. Продавцы же говорят, что во всем виноват пост. Но надеются, что со дня на день люди таки пойдут на праздничные закупки. Обещают, что цены сильно не поднимут, килограмм может подорожать примерно на 10 гривен, все будет зависеть от качества мяса. Грудинка же сейчас стоит от 75 до 110 гривен.

Если же говорить о ценах на яйца на рынке в Кривом Роге, то они стоят от 18 гривен, а за домашние просят 28 гривен.

В общем, специалисты подсчитали, что за год Пасхальная корзина подорожала на четверть. В этом году украинцы потратят на праздничный стол в среднем 327 гривен, а в прошлом году за тот же набор продуктов они тратили 260 гривен.

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