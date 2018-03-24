В центре Львова на женщину упала глыба льда

Как сообщили на «Горячей линии города», сегодня на пл. Рынок, 14 во Львове с крыши дома упала глыба льда. Женщина, 38 лет, получила гематому затылочной области.
От госпитализации пострадавшая отказалась, – информирует пресс-служба Львовского горсовета.
Днем синоптики прогнозируют во Львове плюсовую температуру воздуха, поэтому с крыш зданий могут спадать остатки снега, а также сосульки. Работники ЛКП снимают этот снег, однако если его невозможно снять, то огораживают опасные участки. Мэрия призывает горожан быть осторожными и не ходить близко к домам, а также переходить дороги только в специально отведенных местах.
«При температурных перепадах, на крышах зданий образуются накопления снега и сосульки. Тая, они могут ломаться и падать, и этим представлять опасность для пешеходов. Особую опасность они представляют в старых кварталах города, где тротуары непосредственно примыкают к домам. Поэтому призываем жителей города быть осторожными», – отмечают в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.
В частности, чтобы уберечься от падения снега с крыш или наледи, горожанам советуют придерживаться основных правил безопасности:
– проходя мимо домов или высоких деревьев, необходимо убедиться в отсутствии угрозы падения скоплений снега или ледовых наростов;
– не ходить под крышей зданий и других сооружений, а также под балконами, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города;
– не заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия самому обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов и обходить их;
– владельцам автотранспорта не следует парковать свои машины возле домов;
– обязательно предупреждать детей об опасности падения снега и сосулек.