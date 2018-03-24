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суббота, 24 марта, 2018, 0:59 События
В штабе АТО проведут служебную проверку

В штабе АТО назначена служебная проверка из-за несвоевременного поступления информации об обстрелах боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«После уточнения оперативной информации стало известно, что вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций на Донбассе, которые произошли 22 марта, подтверждаются», – говорится в сообщении.

Как известно, 22 марта штаб АТО сообщал, что режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками соблюдался в полной мере.

 
донбассАТО
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2018-03-24 01:18 :41