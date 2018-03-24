live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
Джокери. Хто фінансує Радикальну партію? Гаряча прем’єра на телеканалі ZIK 24 березня о 22:00
24 марта, суббота
Прем'єра проекту «Гараж» Дивіться щосуботи та щонеділі о 22.30
Прем'єра проекту «Гараж» Дивіться щосуботи та щонеділі о 22.30
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 24 марта, 2018, 13:41 События
В штабе АТО показали обстрелянную боевиками Авдеевку

Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать «режим всеобъемлющего перемирия», применяя при этом оружие, запрещенное Минскими договоренностями, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Донбасса.

Об этом информирует пресс-центр АТО, ссылаясь на СЦКК.

Так, 23 марта, по результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре города Авдеевка противник вел из населенного пункта Спартак в период с 13:20 по 14:20, применяя минометы 120 калибра.

Фото: прес-центр АТО
Фото: пресс-центр АТО

В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества «Персик», расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка – Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, повреждены заборы.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Об указанном проинформирована СММ ОБСЕ.

Подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ свидетельствуют о явном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения.

 
донбассбоевикиАТО Авдеевка
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-24 14:29 :51