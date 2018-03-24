В штабе АТО показали обстрелянную боевиками Авдеевку

Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать «режим всеобъемлющего перемирия», применяя при этом оружие, запрещенное Минскими договоренностями, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Донбасса.

Об этом информирует пресс-центр АТО, ссылаясь на СЦКК.

Так, 23 марта, по результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре города Авдеевка противник вел из населенного пункта Спартак в период с 13:20 по 14:20, применяя минометы 120 калибра.

Фото: пресс-центр АТО

В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества «Персик», расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка – Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, повреждены заборы.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Об указанном проинформирована СММ ОБСЕ.

Подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ свидетельствуют о явном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения.

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