В СБУ сегодня сидят целые отделы из России, – политический эксперт

После Майдана нужно было полностью реформировать правоохранительную систему. Ведь наша армия уничтожена, а в СБУ сидят целые отделы из России.

Об этом в эфире спецпроекта с Наташей Влащенко на телеканале ZIK заявил политический эксперт Сергей Дацюк.

Отвечая на вопрос ведущей, почему после Революции Достоинства Украина не изменилась, гость программы отметил, что после Майдана страна допустила несколько системных ошибок.

«И первая системная ошибка сводится к неблагородным мотивациям правящего класса. Эти неблагородные мотивации не позволяют нам запустить и сопровождать конституционный процесс как таковой. Вот проблемы ГПУ и других органов – это все проблемы Конституции. Причем новой Конституции, которая запускает новый этап», – отметил Сергей Дацюк.

По словам эксперта, еще одна ошибка Украины после Майдана – нужно было полностью реформировать правоохранительную систему.

«Армия уничтожена, в СБУ сидят целые отделы из России. Мы воюем с Россией и нам вообще не понятно, как работать в этой ситуации. Так, нам нужно было проводить люстрацию, создавать НАБУ, но надо было создать и определенную стратегию, которая бы показывала, что люстрации мы проводим по такой вот период и определить ее конкретные задачи. После этого надо было снять все политические должности и запустить туда исключительно профессионалов. Это было четко прописано»,– отметил Дацюк.

Но, добавил гость программы, поскольку мотивация примитивная и не направлена на государственность, это вылилось в то, что правящий класс в лице Порошенко и тех, кто ему помогал, начали торговать конституционным суверенитетом.

«Они торговались и в Минском процессе. И пришлось проливать кровь под Верховной Радой, чтобы остановить эту торговлю. Поэтому основная проблема в том, что в основе – неблагородные мотивации, которые не позволяют запустить реформу всех органов страны и довести до конца процесс люстрации», – отметил политический эксперт.

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