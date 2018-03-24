В Киевской области зафиксирована вспышка кори и ветрянки

В медицинское заведения КЗ «Ирпенская центральная городская больница» за медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

В связи с этим Департаментом здравоохранения КОГА был созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий. Главному врачу Ирпенской центральной городской больницы поручено на месте, где зафиксирована вспышка, контролировать эпидситуацию среди военных, гражданского населения, в том числе и детей.

Кроме того, осуществляется проверка состояния прививок данных лиц. Взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Также списки вероятно контактных детей представлены в образовательных учреждениях для проведения противоэпидемических мероприятий.

Оперативным штабом рекомендовано усилить информационно-просветительскую работу по профилактике кори среди населения через средства массовой информации, в том числе, и веб-ресурсы Ирпенского горисполкома.

Директор Департамента здравоохранения КОГА Алла Арешкович лично контролирует состояние эпидемиологической ситуации в Ирпенском регионе и ежедневно до 9.30 утра получает информацию от соответствующих служб. Мониторинг будет вестись до момента стабилизации ситуации.

Напоминаем, что лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания – вакцинация.

Справка.

Morbillivirus – вирус кори – чрезвычайно заразен, он быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть вдыхание мельчайших капель слизи, которые попали в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

В случае контакта с больным корью, немедленно обратитесь к врачу. Если ребенок контактировал с больным корью, он должен получить вакцинацию против кори в течение первых 72 часов. В некоторых случаях также показана экстренная профилактика путем введения иммуноглобулина.

Вакцинация формирует специфический иммунитет, вследствие чего организм человека становится нечувствительным к заболеванию. Согласно календарю в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет – плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту организма от кори.

Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи). Сейчас в Украину для прививок КПК поставляют Приорикс™/Priorix™ – препарат, производимый компанией GlaxoSmithKline Biologicals s.a (Бельгия). Приорикс – безопасная, эффективная и качественная вакцина, переквалифицированная ВОЗ – самой авторитетной организацией в сфере здравоохранения в мире.

Вакцина КПК, как и любые медицинские препараты, может иметь побочные действия, однако риск осложнений после кори несравненно выше, чем риск проявлений после прививки.

Из 1000 людей, которые заразились корью, 1 умирает, 1 заболевает энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения, от которых страдают всю жизнь. В то же время случаи сложных реакций на вакцину встречаются с меньшей вероятностью, чем один раз на миллион.

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