В Киеве разоблачили российских агентов-хакеров

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность группировки прокремлевских хакеров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что подконтрольные Ф СБ РФ хакеры организовывали кибератаки, в частности на объектах критической инфраструктуры, государственных и банковских учреждений. Чтобы усложнить идентификацию источника атак, злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений.

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