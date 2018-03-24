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суббота, 24 марта, 2018, 12:46 События
В Киеве разоблачили российских агентов-хакеров

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность группировки прокремлевских хакеров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что подконтрольные ФСБ РФ хакеры организовывали кибератаки, в частности на объектах критической инфраструктуры, государственных и банковских учреждений. Чтобы усложнить идентификацию источника атак, злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений.
СБУхакеры
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2018-03-24 14:29 :23