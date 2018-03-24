В Харькове прикрыли реабилитационный центр, где лечили психологическим насилием

Харьковская местная прокуратура №4 вместе со следователями Московского ОП и сотрудниками УБПСТЛ ГУ НП в области разоблачили подпольный реабилитационный центр, где лечили от алкоголизма и наркомании.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, центр находился в одном из домов частного сектора в Московском районе. Во время санкционированного судом обыска помещения обнаружено 39 женщин и мужчин, – информирует пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«Установлено, что к пациентам, которых «лечили» в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве «лечения» пациенты читали Библию и молились», – проинформировал В. Куприянов.

Фото: прокуратура Харьковской области

На трех этажах здания разместили спальни с двухъярусными кроватями, кухню и несколько санузлов. На некоторых койках лежали грязные матрацы и одеяла. Некоторые из них вообще были без постельного белья. Помещения плохо отапливались. В отдельных комнатах с потолка стекала вода, а стены покрылись плесенью. Все окна были закрыты и без ручек для открывания, а межкомнатные двери оборудованы запорными устройствами и замками.

Фото: прокуратура Харьковской области

Досудебное расследование начато по ч. 2. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

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