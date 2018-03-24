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суббота, 24 марта, 2018, 13:41 Мир
Ученые нашли останки древнего существа размером с самолет

Совсем недавно ученые узнали о летающих рептилиях прошлого немного больше. Добыча полезных ископаемых в Марокко позволила заглянуть за ширму в более чем шесть миллиардов лет.

Ранее исследователи считали, что птерозавры, примерно восемь миллиардов лет назад, превратились в маленькую группу динозавров и вскоре вымерли, – передает Сегодня.

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Однако окаменелости марокканских птерозавров, описанные Николасом Лонгричем в Университете Батэ, Великобритания, и его коллегами, относятся, как минимум, к пяти новым видам, которые обитали 66-67 млн. лет назад.

Их размер колебался от существ размером с крупного орла, до гигантских животных, названия которых еще не определили, с размахом крыльев почти 9 метров, что равняется размерам небольшого пассажирского самолета.

Анализ этих окаменелостей указывает на то, что вместо того, чтобы вымирать, различные виды птерозавров развивались и процветали, пока падение астероида не стало причиной катастрофических изменений климата нашей планеты 66 миллионов лет назад.

 
животныединозавры
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2018-03-24 17:54 :59