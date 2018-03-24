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суббота, 24 марта, 2018, 0:33 Общество
Студентов из четырех областей будут ждать в евроатлантическом форуме по безопасности в Черкассах

В конце апреля на базе Черкасского нацуниверситета состоится молодежный евроатлантический форум по безопасности. К участию приглашают студентов с Черкасщины, Черниговщины, Кировоградщины и Киевщины.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

«Участников мероприятия ждут интерактивные дискуссии по изменению среды глобальной безопасности. Кроме того, с ними будут моделировать ситуации, где студенты станут деятелями Североатлантического совета и комиссии НАТО. Среди других тем форума – новые вызовы современного мира, политика безопасности Украины и тому подобное. Участники должны хорошо владеть английским, интересоваться вопросами международных отношений и обучаться в указанных регионах», – говорится в сообщении.

Форум продлится с 25 по 27 апреля. Срок приема заявок – до 2 апреля 2018 года.

Организаторы: Посольство Литвы в Украине, которое выполняет функции контактного Представительства НАТО в Украине, Министерство образования и науки Украины, Министерство молодежи и спорта Украины.
студентыМинистерство образования и наукиевроатлантический форум по безопасности
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2018-03-24 01:19 :52