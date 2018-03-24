США и почти 20 европейских стран с понедельника готовятся выслать дипломатов РФ, – The Times

Соединенные Штаты Америки и около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.
Беспрецедентная координированная акция начнется в понедельник, 26 марта, с отзыва из России посла ЕС на четыре недели, сообщает УНИАН со ссылкой на The Times.
Напомним, вчера вечером советник по национальной безопасности Трампа рекомендовал отозвать из США российских дипломатов в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Ожидается, что Трамп примет окончательное решение на следующей неделе.
Напомним, ЕС соглашается с правительством Объединенного Королевства, с оценкой, что скорее всего, за атаку в Солсбери ответственна Российская Федерация. ЕС решил в знак солидарности отозвать своего посла из Москвы для консультаций.
Ранее «День» со ссылкой на «The Guardian» сообщал, что минимум 10 стран ЕС выгонят российских дипломатов.