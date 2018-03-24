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суббота, 24 марта, 2018, 13:18 События
СБУ разоблачила подконтрольную России группу, которая имитировала протесты нацменьшинств

Служба безопасности разоблачила российский след в так называемых протестных выступлениях этнических меньшинств и других провокациях, целью которых было ухудшение отношений Украины с западными странами-соседями.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на торжествах по случаю Дня СБУ, сообщает Укринформ.

«Прекращена деятельность координированной с территории РФ группы лиц, которая имитировала протестные выступления представителей различных этнических меньшинств, российский след разоблачен в провокациях, цель которых ухудшить отношения Украины с нашими западными соседями, речь идет об актах вандализма, фейковых митингах, подрывах, поджогах дипломатических сооружений, культурных центров, поджогах и подрывах образовательных учреждений», – отметил он.

Также Порошенко напомнил, что в рамках противодействия враждебной пропаганде запрещен въезд на территорию Украины более ста «специфическим» гражданам Российской Федерации. По его словам, речь идет о «духовных потомках Геббельса», которые участвуют в информационной войне против Украины, изображая из себя журналистов, блогеров, экспертов и т. п.

Кроме того, Президент добавил, что судами вынесено 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам сообществ и страниц Вконтакте, Одноклассники и Facebook за совершение преступлений, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в Украине.

 
СБУРоссияПетр Порошенкопротестынацменьшинства
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