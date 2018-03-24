Сборная Украины по футболу в товарищеском матче не смогла обыграть Саудовскую Аравию

Первая игра национальной сборной Украины по футболу в 2018 году завершилась мировой с участником чемпионата мира - командой Саудовской Аравии.

В испанской Марбелье в конце суток 23 марта состоялся товарищеский поединок, в котором команда Андрея Шевченко разошлась миром со сборной Саудовской Аравии, которая готовится к финальной части ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФФУ.

В стартовом составе сине-желтых вышел один дебютант – первую игру за национальную команду провел голкипер «Зари» Андрей Лунин, который в возрасте 19 лет и 40 дней стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины.

На 32-й минуте подачу Евгения Коноплянки точным ударом головой замкнул Артем Кравец, но еще до перерыва первый угловой у ворот Лунина привел к ответному голу – отличился Аль-Мувалад.

После перерыва украинцы имели территориальное преимущество, но воплотить его в голы или хотя бы создать более-менее опасный момент на мокром от дождя поле им долго не удавалось. В то же время серьезно вступить в игру несколько раз пришлось Лунину. В итоге голов зрители больше не увидели, хотя на 89-й минуте Беседин и Буяльский были очень близки к успеху.

Футбол. Мужчины. Товарищеский матч национальных сборных

Саудовская Аравия – Украина – 1:1 (1:1)

23 марта. Начало – 21:00. Марбелья (Испания). Муниципальный стадион.

Арбитр : Альберто Ундиано Мальенко (Испания).

Саудовская Аравия : Аль-Мосайлем, Аль-Харби, А.Хавсави (к), Отман Аль-Шехри (Аль-Могахви, 61), Аль-Сахлави (Мувашар, 86), Аль-Шахрани(Аль-Фики, 90+1), Отайф, Аль-Джассам (Асири, 80), Аль-Давсари (Фаллатах, 90+1), Аль-Мувалад (Аль-Кувайкиби, 71).

Запасные: Аль-Карни, Джахшан, Аль-Хайбаре, Радийя, М.Хавсави, Канно.

Тренер: Хуан Антонио Пицци.

Украина : Лунин, Караваев, Хачериди (Ордец, 69), Ракицкий, Матвиенко (Соболь, 65), Степаненко (Ротань, 46), Зинченко (Малиновский, 65), Марлос (Беседин, 85), Коноплянка (к), Цыганков (Буяльский, 46), Кравец.

Запасные: Пятов, Бойко, Бутко, Петряк, Шепелев, Коваленко.

Тренер: Андрей Шевченко.

Голы : Аль-Мувалад (38) – Кравец (32).

Предупреждены : Отман (5), А.Хавсави (21), Аль-Могахви (79) – Буяльский (83), Малиновский (87).

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